100 Euro’nuz varsa kontrol edin

Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosunda sahte bin 300 Euro’yu Türk Lirasına çeviren yabancı uyruklu bir şahıs tutuklanırken, polis vatandaşları uyardı.

Polis, Girne’de 100’lük banknotlardan oluşan toplam bin 300 Euro sahte paranın tedavüle sürüldüğünü belirtti. Polis, söz konusu sahta paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Girne’de faaliyet gösteren döviz bürosuna müşteri olarak giden A.E.A.’nin (E-25), 13 adet 100’lük banknotlardan oluşan toplam bin 300 Euro’yu sahte parayı Türk Lirasına çevirerek, tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.E.A. tutuklandığı belirtildi.

Polis, olayın 1 Ağustos Salı günü meydana geldiğini bildirdi.

Polis, tedavüle sürülen sahte 100’lük Euroların seri numarasının “941341” olduğunu bildirdi.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan “100’lük Euro” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların “çok dikkatli” olmaları uyarısında bulundu.

Vatandaşlara şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısı da yapıldı.