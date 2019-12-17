11 ayda rekor kırdı

Cengizköy’de çalıştığı Binboğa Yem Sanayi Fabrikası’ndan 11 ay boyunca yem çaldığı iddiasıyla yargılanan Bülent Ergene hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi. Sanığın 11 aylık sürede toplam 592 bin TL tutarında 274 bin 435 kilo yem çaldığı belirtildi.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen davada sanığın işlediği suçun çalışma hayatını olumsuz etkileyen suçlardan olduğu belirtildi.

Kararı okuyan Başkan Nüvit Gazi, sanığın işlediği “Müstahdem tarafından sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Gazi, sanığın işlediği suçun çalışma hayatını olumsuz etkileyen ve işverenin güvenini suiistimal eden suçlardan olduğuna da vurgu yaptı.

Gazi, sanığın kendisine ekmek verilen kapıya ihanet ettiğini ve 11 ay boyunca çalıştığı işyerinde adına aldığı yemleri çalıp, bu suçu defalarca işlediğini belirtti.

Gazi, tüm bu hususların sanığın aleyhine değerlendirildiğine vurgu yaptı. Gazi, sanığın işyerinin zararın ödenmemesini de sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Nüvit Gazi, sanığa oybirliği ile 3 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.