Rest çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosunun 1915 kararı ile ilgili, "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile yaptığı görüşme ile ilgili, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yer aldığı görüşmede Libya'daki son durumu değerlendirdiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmalarda özellikle Libya'ya yönelik uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların kullanılması noktasında kısa bir süre önce bir mutabakat muhtırası imzalandığını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunlardan biri deniz yetki alanlarının sınırlandırılması diğeri de güvenlik ve askeri iş birliğiyle ilgiliydi. Deniz yetki alanlarıyla ilgili imzaladığımız mutabakat muhtırası, TBMM tarafından onaylandı. BM'ye de tescil edilmesi için bildirimde bulunduk, süreç hızla ilerliyor. Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması ayrıca Meclisimize sunuldu. O da Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir."

Avrupa'da yabancı değil ev sahibiyiz

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'den İsviçre'ye göçün 50. yıldönümü etkinliğinde konuştu. Erdoğan, "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün acı vatan olan Avrupa sizlerin yeni yurdu ikinci vatanı haline geldi. Kardeşlerimiz hamdolsun kıtanın tamamında kök saldı” dedi.

Erdoğan, “Asimilasyona ne kadar karşıysak entegrasyonu da o derece kuvvetli savunuyoruz.

Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz.

Yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık gibi konularda dayanışmanız son derece önemlidir” şeklinde konuştu.