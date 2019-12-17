Hapis yatacak

Türkiye’de yasa dışı sanal bet suçundan dolayı çıkış yasağı bulunan, bu nedenle abisinin kimliği ile ülkeye giriş yapan Abdulkadir Şahin hakkındaki davada dün karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 7 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda, sanal betten dolayı Türkiye’de çıkış yasağı olan Abdulkadir Şahin’in 14 Mart 2019 tarihinde Gaziantep Hava Limanı’ndan abisi Salih Şahin’in kimliği ile çıkış yapıp, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Sanığın 26 Mart tarihinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme şubesi ekiplerince alınan ihbar üzerine tutuklandığı kaydedildi.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Şerife Kâtip, Şahin’in ‘Başkasının kimliğine’, ‘Sahte davranışla kayıt temini’ suçlarından yargılandığını belirtti.

Şerife Kâtip, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek, bu tür suçların yaygınlaştığını ve ülkede huzuru bozan etkenlerden olduğunu ifade etti.

Caydırıcı ceza şart

Kâtip, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şerife Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.