113 davadan yargılanacak

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden yolsuzluk ve sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan ve iki aydan beri Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan direktör Serdal Gündüz dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Ancak, savcılığın isteği üzerine duruşma 24 Mayıs’a ertelendi.

Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan Savcı Fatma Damdelen, evrakları havale etmeye hazır olduğunu ancak bir süreye daha ihtiyacı olduğunu beyan etti.

Savcılığın beyanı üzerine Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Serdal Gündüz, Amir Shakirfard ve Berk Özbek’in mahkemeleri 24 Mayıs’a ertelendi.

“Davaların bir an önce gelmesini bekliyoruz”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin küçük ortağı Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, çabanın farkında olduklarını ancak beklenmedik bir şekilde geçen hafta yeniden teminata bağlandıklarını söyledi.

Suçlamaları kabul veya ret durumunda olmadıklarını kaydeden Zeki, davaların bir an önce gelmesini beklediklerini kaydetti.

Hangi suçlamalarla yargılanacak?

KSTÜ'nün küçük ortağı Serdal Gündüz aleyhinde, “Sahtekarlıkla banka emri düzenleme”, “Suç geliri aklama”, “Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “Dolandırıcılık” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlamaları olmak üzere 113 davadan yargılanması bekleniyor. Mahkeme davanın çok kapsamlı bir mesele olduğuna dikkati çekerek davayı 24 Mayıs tarihine erteledi.



Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 10:04