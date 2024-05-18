Pahalıya patladı

Alınan ihbar üzerine evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Joshua Uchendu Enyindah hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

İfadesinde 10 gram hintkenevirini 200 Euro’ya aldığını itiraf eden zanlının 120 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 9 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli ekipler tarafından Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşayan Joshua Uchendu Enyindah’ın ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis zanlının suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini; uyuşturucu maddeyi 8 Mayıs 2024 tarihinde bir şahıstan 200 euroya aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının ifade verip suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 120 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargı emri verdi.

