Yargısı ileride

Suna ERDEN

Sağlık Bakanlığı’nın tıbbı malzemelerin alımı için açtığı ihaleleri alan, ardından Türkiye’den satın aldığı yüksek meblağlı ürünleri sahte faturalarla gümrükte düşük fiyattan göstererek, az vergi ödeyen Zerberg Healthcare isimli ilaç firmasının işletmecisi Adnan Altındağ ile Kalden Ticaret’in işletmecisi Alper Şener Deniz dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ülkeye ithal ettikleri malzemelere az vergi ödedikleri halde, Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmalarına Türkiye’den aldıkları fiyat üzerinden satarak, devleti zarara uğrattıkları belirtilen Adnan Altındağ hakkındaki olgular bir kez daha aktarıldı.

Mali şubede görevli polis memuru, zanlı Altındağ’In 1 Nisan 2024 tarihinde başlatılan bir soruşturma kapsamında tespit edildiğini anımsattı.

Polis, Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi ürün alımı için 2022-2023 yılları için açtığı ihaleyi alan ve Türkiye’den ürün getiren Zerberg Healthcare Trd. Ltd. işletmecisi olan zanlı Adnan Altındağ’ın 3 milyon 371 bin TL değerindeki tıbbi ürünleri Azin Danışmanlık Mimarlık Medical Tic. Şti. adına düzenlediği 14 ayrı sahte faturayla gümrükte 353 bin TL’ye aldığını beyan ederek, devleti zarara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının tıbbi ürünleri Sağlık Bakanlığına Türkiye’den aldığı yüksek fiyata verdiğini açıkladı.

22022’ye ait fatura bulundu

Polis, Altındağ’ın ofisinde yapılan aramada 2022 yılına ait Azin Danışmanlık Mimarlık Medical Tic. Şti. adına düzenlenen ve Kalden Ticaret’e yazılan bir adet fatura tespit edildiğini söyledi.

Polis, bu tespit üzerine Kalden Ticaret’in işletmecisi Alper Şener Deniz’in de tutuklandığını belirtti. Polis, Deniz’in de Türkiye’den 270 bin TL’ye aldığı tıbbi ürünleri Azin Danışmanlık Mimarlık Medical adına düzenlenen 2 adet sahte faturayla gümrükte 15 bin TL’ye aldığını beyan ettiğini açıkladı. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, 100’er bin TL nakit teminat yatırmaları, 2 kefilin 750’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.