12 kamera incelendi

Suna ERDEN

Lefkoşa'nın en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta kalabalık iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili tutuklanan Ahmet Aydoğdu dün mahkemeye çıkarıldı.

Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 19 oldu. Soruşturmayı yapan polis, aranan birçok şahıs olduğunu, 12 kamera görüntüsü incelediklerini belirterek, ek süre istedi.

Polis, kalabalık iki grubun 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Zahra Sokak ve Tanzimat Sokak’ta aralarında daha önceden var olan husumetten dolayı kavga ettiklerini söyledi. Polis, iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili tutuklanan zanlının da yakalandığını belirtti.

Polis, meseleyle ilgili aranan birçok şahıs daha olduğunu açıkladı. Polis memuru, büyük kavgayı olay yerine giden ekiplerini ayırdığını söylerken, bölge sakinlerinin korku ve endişe yaşadığını dile getirdi.

Polis, kavgayla ilgili ilk etapta kanunsuz topluluk oluşturma suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ancak bıçak taşıma, kasti hasar, darp ve tecavüzi alet taşıma suçlarının da gerçekleşmiş olabileceğini, araştırmalarının devam ettiğini açıkladı.

Polis, 12 kamera görüntüsü incelediklerini ancak incelenmesi gereken birçok görüntü, aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.