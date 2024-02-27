75 günde yargı

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Alayköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Zehir Operasyonu’nda ele geçirilen 30 gram kokain, 200 gram hintkeneviri ve 490 adet MDMA türü uyuşturucu hapla ilgili soruşturma tamamlandı. Operasyonda tutuklanan Berat Ekin cezaevi talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının uyuşturucu maddelerin Girne Turizm Limanından ülkeye ithal ettiği ve bir gün sonra satışına başladığı açıklandı. Zanlının uyuşturucu sattığı şahsın arandığı da belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 10 Şubat 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa’da bulunan Büyük Raşit Sokak Dervişe Sakallı Apartmanında kalan zanlı Berat Ekin’in ikametgahında yapılan aramada 30 gram kokain, 20 gram hintkeneviri, 190 adet uyuşturucu hap ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile rulo şekline getirilmiş 10 TL kağıt para ele geçirildiğini söyledi. Polis, evde ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 24 bin TL, 650 Dolar ile bin 100 Euro nakit para da bulunarak emare alındığını açıkladı.

Uyuşturucuların bir kısmını sattı

Polis, tutuklanan Ekin’in ifadesinde Alayköy’de uyuşturucuları saklamak için bir evinin bulunduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının Alayköy’deki evinde 20.45-21.10 saatleri arasında yapılan aramada 180 gram hintkeneviri, 300 adet uyuşturucu hap bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru, zanlı Ekin’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri 14 Aralık 2023 tarihinde 40 gram kokain, 400 gram hintkeneviri ve 550 adet hap şeklinde Girne Turizm Limanından ülkeye ithal ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının 15 Aralık’ta bir şahsa 26 gram hintkeneviri, 5 gram kokain ve 20 adet hap satarak, 36 bin TL para aldığını, evinde bulunan 24 bin TL paranın 36 binden geriye kalan meblağ olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 12 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının ülkede kalıcı bağı bulunmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise uyuşturucu satmadığını iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıyı 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.