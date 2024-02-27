‘Sahte diploma’ sayısı bilinmiyor

Ömer KADİROĞLU-Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) meydana gelen ‘sahte diploma ve yolsuzluk’ skandalıyla ilgili tutuklanan okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı, eski bakanlardan Kemal Dürüst dün Güzelyurt’ta, eşi Çalışma Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst ise Lefkoşa’da dün mahkemeye çıkarıldı.

Kemal Dürüst hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verilirken, eşi Meray Dürüst 100 bin lira nakit teminatla serbest kaldı.

Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılan Kemal Dürüst aleyhine "Sahte belge düzenleme, sahte belge tedavüle sürme, sahte evrak düzenlenmesine tahrik etme ve suç gelirinin aklanması" suçlamaları getirildi. Mahkemede soruşturmaya ilişkin detaylar aktaran mali polis, ilk belirlemelere göre Kemal Dürüst'ün, 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL'yi sahtekarlıkla temin ettiği yönünde tespitleri olduğunu anımsattı. Polis, üniversitenin küçük ortaklarından Serdal Gündüz ile Kemal Dürüst'ün talimatıyla, öğrencilerin ödediği toplamda 140 bin TL'lik okul harcını, okulun hesabına değil, iki çalışanın hesabına aktarıldığını söyledi.

3 gün ek süre talep edildi

Polis, yine Kemal Dürüst'ün, kendi adına olan HA-OS isimli şirkete ait; biri 24 bin Dolar, diğeri 12 bin Dolar olmak üzere iki arazinin, KSTÜ Mütevelli Heyeti'nin onayı olmadan üniversiteye 35 bin dolara kiralandığını yönünde tespitleri olduğunu açıkladı.

Polis, Kemal Dürüst'ün eşinin talebi üzerine, Serdal Gündüz'ün talimatıyla okulun hesabından 34 bin TL kullanılarak bir çiftin düğünü için pastiç sipariş edildiğini kaydetti. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler, incelenen faturalar ve bulunması gereken emareler olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını mahkemeden talep etti.

Zanlının avukatı Doğa Zeki de, tutukluluk süresine itirazı olmadığını söyledi ve soruşturma memuruna sorular sordu. Müvekkilinin "bastiçleri" ailesinden biri için mi, yoksa başkası için mi yaptırdığını soran Zeki, müvekkilinin tüm sorular için makul ve mantıklı bir açıklaması olduğunu söyledi. Mahkeme aktarılan olguları değerlendirdikten sonra zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Meray Dürüst teminatla serbest

Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan Meray Dürüst aleyhine ise “evrak sahteleme, sahte belge düzenlemesini tahrik etme” ve “sahte resmi belgeyi tedavüle sürme” suçlamaları getirildi.

Mali polis, 6 Şubat 2024 tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan şikâyet doğrultusunda bir soruşturma başlatıldığını anımsattı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 25 Eylül 2019 tarihinde okulun 4 yıllık Psikoloji Bölümü’ne kayıt olduğunu, ilk 2 yıl derslere ve sınavlara girdiğini ancak son 2 yıl okula devam etmediği halde bir yıl daha derslere ve sınavlara girmiş gibi işlem yapıldığını açıkladı. Polis, zanlının derslere girdiği 2 yıl süresince aldığı geçersiz notların da geçerli hale getirildiğini ve 3 yılda diploma verildiğini söyledi. Polis, zanlının aldığı diplomayı Milli Eğitim Bakanlığına verip, onaylattıktan sonra müdür olarak çalıştığı Çalışma Bakanlığına barem artışı almak için sunduğunu açıkladı. Polis, Personel Dairesinin zanlının konumundan ve bareminin yeterli olmasından dolayı barem artışı vermediğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının diplomayla ilgili izahat istendiğini; yaz okula gittiğini, üstten ders aldığını söylediğini ancak yapılan soruşturma sonucu doğruyu söylemediğinin belirlendiğini söyledi.

61 yerine 38 ders kaydı girildi

Soruşturma kapsamında 13 ifade aldıklarını kaydeden polis, savcı Hasan Boşnak’ın sorularını da yanıtladı.

Polis, savcının sorusu üzerine zanlının 4 yıllık fakülteden 61 dersi alıp başarıyla geçip, mezun olması gerekirken, 38 ders girişi yapıldığını ve 3 yıllık kayıtlarla mezun edildiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının geçersiz ders notlarının değiştirildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, geçersiz notların ise meselede tutuklu bulunan okulun direktörü Serdal Gündüz tarafından değiştirilerek, kayda geçirildiğini açıkladı.

Polis, bir başka soru üzerine ise okulun hocalarıyla görüştüklerini, zanlının derslere girmediğini belirlediklerini söyledi.

Uzun süreli hapis öngörüyor

Mahkeme, resmi evrak sahteleme suçlarının uzun süreli hapis öngören suçlar olduğunu belirtti. Mahkeme, zanlının yargı aşamasında hazır olması için yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut etmesine, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdiğini açıkladı.