Çaresiz insanlar aldatılıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkemizde son zamanlarda iyice artan insan kaçakçılığı suçlarına bir yenisi eklendi. İnsan tacirlerinin yakalanmamak için kullandıkları yöntem ise pes dedirtti. Tekne ile ülkeye giriş yapan 8’i çocuk, 3’ü kadın toplamda 36 Suriyeli mülteci, bir van araca bindirildi. Konu van araç daha sonra çekiciye yüklenerek, arızalı süsü verildi. Bu şekilde mülteciler Güney Kıbrıs’a geçirilmek üzere yola çıkarıldı. Polis, aldığı ihbarla harekete geçerek, çekici aracı, üzerindeki van araçla Geçitkale’de bir petrol istasyonu yakınında durdurdu ve mültecileri yakaladı. Çekici aracın sürücüsü Cengiz Kösenli ile 36 mülteci tutuklandı.

Tatlısu’dan aldılar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ayhan Arabi, 25 Şubat 2024 tarihinde saat 23.40’da, Geçitkale’de “Kanizi” isimli petrol istasyonunun yan tarafında bulunan toprak alanda durdurulan zanlı Cengiz Kösenli kullanımındaki çekici aracın üzerinde bulunan van araç içerisinde, 8 çocuk, 3 kadın ve 25 erkek şahıs olmak üzere toplam 36 Suriyeli mülteci bulunduğunu açıkladı. Polis, yapılan sorguda, zanlının, mültecileri, aranmakta olan bir şahısla beraber Tatlısu’da, kıyı bölgesinden aldıklarını ve van araca bindirerek, konu aracı da çekici araç üzerine yükleyip, Güney Kıbrıs’a geçirmek üzere Güvercinlik köyüne doğru yola çıktıklarının belirlendiğini ifade etti. Mesele ile ilgili aranan bir kişinin olduğunu bildiren polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlı Cengiz Kösenli’nin 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

4 milyon TL’lik insan kaçakçılığı

Ayrıca 28 mülteci de dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarılırken, yaşları 4 ile 12 arasında değişen 8 çocuk hakkındaki teminat müracaatı gıyaplarında gerçekleştirildi. Polis memuru Ayhan Arabi, zanlılardan elde edilen soruşturmada, kişi başı 3 bin 500 dolar karşılığında Mersin’den tekneye bindirilerek KKTC’ye getirildiklerini ve Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştıklarının belirlendiğini açıkladı. Zanlıların ülkede yasal statüde olmadıklarını belirten polis, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

8 çocuk ve anneleri yurda yerleştirildi

Mahkeme, 28 mültecinin 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, yaşları 15’ten küçük olan 8 çocuk ile anneleri olan 2 kadının da polis gözetiminde olmaları şartıyla bir yurda yerleştirilmesine emir verdi.