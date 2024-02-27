Sahtelik yok

Suna ERDEN

Uzun süredir diploması tartışma konusunu olan Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’nın davası dün yeniden görüşüldü.

Yüksek İdari Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada Avcı’nın diplomasıyla ilgili Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor açıklandı.

Avcı’nın diploması için denklik talep eden YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Ali Ünyayar, eski üyeler Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı hakkında açtığı davanın dünkü oturumunda davalı taraf için Mustafa Asena, davacı taraf için ise avukat Irmak Özkoç hazır bulundu.

Duruşmada YİM’in Avcı’nın1985 yılında Beyrut Amerikan Üniversitesinden aldığı diplomanın sahte olup olmadığına, üzerinde tahribat olup olmadığına dair Polis Genel Müdürlüğü’nden yapmasını istediği incelemeye dair uzmanlık raporu okundu.

PGM tarafından 15 Ocak 2024 tarihinde hazırlanan raporu okuyan Yargıç, “Avcı’nın diploması üzerinde yapılan müstakil inceleme sonucu sahte olduğuna ve tahribata uğradığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığının” yazıldığını belirtti.

Detaylı incelenmedi iddiası

YÖDAK’ın 4 üyesini temsil eden avukat Mustafa Asena müstakil inceleme ile bir sonuca varılamayacağını söyledi.

Asena, “Diploma üzerindeki imza karşılaştırmalı olarak incelendi mi. Mühür teyit edildi mi. KKTC makamları direkt olarak bu belgeleri Beyrut’taki üniversiteden talep edemez. Bu nedenle Türkiye kanalları vasıtasıyla imza örneği ve mühür örneği talep edilebilir” dedi.

Avcı’nın avukatı Irmak Koç ise mahkemenin polise diplomanın sahte olup olmadığına ve üzerinde tahribat yapılıp yapılmadığına dair inceleme yapılmasını talep ettiğini ve talep edilen incelemenin uzmanlar tarafından yapılarak, mahkemeye sunulduğunu ifade etti.

Irmak, ayrıca PGM ile Beyrut Üniversitesi arasında Avcı’nın diplomasıyla ilgili yazışmanın da mahkemeye emare olarak sunulmasını talep etti.

Evraklar 10 günde hazır edilecek

Yüksek Mahkeme Yargıcı, diplomayla ilgili soruşturma yapan tahkikat memurunun eğer varsa hazırladığı raporun, PGM ile üniversite arasındaki yazışmanın, ayrıca 22 Aralık 2022 tarihli uzmanlık raporunun, PGM’in diplomanın sahte olup olmadığına dair yapmış olduğu soruşturma neticesinin 10 gün içerisinde mahkemeye sunulmasına direktif verdi. Yargıç, duruşmayı günsüz erteledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024, 09:45