Lefkoşa’da gerçekleştirilen Kıskaç Operasyonu’nda tutuklanan zanlılar Yasin Er ile Kayra Büke İnak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılar hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, ele geçirilen 300 gram hintkeneviri ile 2 gram kokainin analize gönderileceği belirtildi. Ayrıca zanlıların uyuşturucuyu kimden ve nasıl aldıklarının araştırılacağı, bağlantısı olduğu düşünülen kişi ve kişiler olabileceği açıklandı.
Duruşmada olguları aktaran polis; 22 Mart 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine harekete geçildiğini söyledi.
Polis; saat 12.00 sıralarında Yasin Er ve Kayra Büke İnak’ın Lefkoşa’da kalmakta oldukları ikametgahlarında yapılan aramada toplam 300 gram hintkeneviri ile 2 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup emare alındığını belirtti.
Polis; zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydetti. Polis memuru; alınacak ifadeler olduğunu, zanlıların uyuşturucuyu kimden ve nasıl aldıklarının araştırılacağını; bağlantısı olduğu düşünülen kişi ve kişiler olabileceğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme; zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
İkisi de hücrede
‘Kıskaç’ Operasyonu’nda kenevir ve kokainle yakalanan zanlıların bağlantıları araştırılacak
Lefkoşa’da gerçekleştirilen Kıskaç Operasyonu’nda tutuklanan zanlılar Yasin Er ile Kayra Büke İnak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.
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YORUMLAR
Muhakkak ki AKP ve UBP'nin kuryeleri bunlar...Bunlardan daha çok var ama zaman içinde hepsi de tutuklanacak..