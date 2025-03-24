İkisi de hücrede

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Kıskaç Operasyonu’nda tutuklanan zanlılar Yasin Er ile Kayra Büke İnak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, ele geçirilen 300 gram hintkeneviri ile 2 gram kokainin analize gönderileceği belirtildi. Ayrıca zanlıların uyuşturucuyu kimden ve nasıl aldıklarının araştırılacağı, bağlantısı olduğu düşünülen kişi ve kişiler olabileceği açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis; 22 Mart 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine harekete geçildiğini söyledi.

Polis; saat 12.00 sıralarında Yasin Er ve Kayra Büke İnak’ın Lefkoşa’da kalmakta oldukları ikametgahlarında yapılan aramada toplam 300 gram hintkeneviri ile 2 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup emare alındığını belirtti.

Polis; zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydetti. Polis memuru; alınacak ifadeler olduğunu, zanlıların uyuşturucuyu kimden ve nasıl aldıklarının araştırılacağını; bağlantısı olduğu düşünülen kişi ve kişiler olabileceğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

