Tümü tedavi altında

Girne’de iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza dün saat 11.40 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde meydana geldi.

İrem Güngör (K-26) yönetimindeki RN 019 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, gidiş istikametine göre yolun sağına geçerek, o esnada karşı yönden gelmekte olan Naci Akdeniz (E-44) yönetimindeki VL 224 plakalı salon aracın önünü tıkadı. Meydana gelen çarpışma sonucu

yaralanan VL 224 plakalı araç sürücüsü Naci Akdeniz, kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından gözetim altına alınırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan

Dilek Kuzhan (K-32), RN 019 plakalı araç sürücüsü İrem Güngör ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Bekir Kaya (E-23) ve Veysel Tan (E-23) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından sevk edildikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde gözetim altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Toprak sete çarptı, takla attı

Bir başka kaza da saat 11.10 sıralarında Kumyalı-Ziyamet Anayolu’nda meydana geldi.

Elmaziye Karabay (K-43) yönetiminde bulundurduğu HM 336 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametinden Ziyamet’e doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu yolun solundan yoldan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

. Kaza sonucu yaralanan olmadı.



