Beğeni topladı

Girne Antik Liman’da önceki gün klasik otomobil sergisi düzenlendi.

Verilen bilgiye göre; Girne Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün işbirliğiyle düzenlenen sergide 13.00 20.00 saatleri arasında klasik otomobiller ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yoğun ilginin olduğu ve beğeniyle izlenen etkinlik boyunca canlı DJ performansları sunulurken, saat 15.00’te de Serdar Tuksal konser verdi.

