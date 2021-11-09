13 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik ve Çayönü köyleri arasında, sınıra yakın bir arazi içerisinde, çalılıklara gizlenmiş tabanca ve mermileri almak üzereyken suçüstü yakalanan Cuma Bayır hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 13 bin TL nakit teminat ve toplam 150 bin TL tutarında kefalet senediyle serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Çangaroğlu, 28 Ekim 2021 tarihinde, Güvercinlik ile Çayönü köyleri arasında, sınıra yakın bir arazi içerisinde, saklı tabanca olduğuna dair bilgi alındığını ve bölgeye gidilerek pusu görevine başlandığını söyledi.



Çangaroğlu, 29 Ekim 2021 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, zanlı Cuma Bayır’ın, bölgeye gelerek siyah poşet içerisinde saklı 4 adet tabanca ile 74 adet canlı mermiye yaklaştığı sırada polisi fark ederek, telefonunu da kırıp koşarak kaçmaya başladığını, ancak makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti.Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden; zanlının, 13 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.