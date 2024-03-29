13 Milyar TL'lik Yasa dışı bahis operasyonu

İnternet üzerinden yasadışı kumar oynatıldığı bilgisine dayanarak gerçekleştirilen baskında, casinoda bulunan 98 adet slot oyun makinesi ele geçirilmişti. Yapılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan, Casino'nun sahibi Ertuğ Dilaver ile çalışanları Esin Yükseközcan, Rasim Tikveşli, Taner Bozkurt, Asım Asilkan ve Savaş Zirak, ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis Çavuşu Suiçmez, bahse konu casinodaki 22 bilgisayar, 11 cep telefonu ve birçok emarenin incelendiğni, soruşturmanın geniş bir kapsamda devam ettiğini belirtti. Suiçmez, sanal bahis sisteminde sunucuların şifrelerle korunduğunu ve 3 ayrı web sitesi üzerinden yasa dışı kumar oynattıklarını tespit ettiklerini söyledi.

BÜYÜK VURGUN YAKLAŞIK 13 MİLYAR TL

Polis Çavuşu Suiçmez ayrıca, sunucuların şifrelerin teker teker kırıldığını ve bahse konu web siteleri üzerinen yaklaşık 3 bin kişinin şans oyunları oynadığını belirtti. Akabinde, yaklaşık 13 Milyar TL’lik (13,000,000,000 TL) paranın tespit edildiğini de mahkeme huzuruna aktardı.

Zanlılarla ile birlikte an itibariyle toplam 15 ifade alındığını ve 2 ifadenin gönüllü ifade olduğunu aktarıldı. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini aktaran Polis Çavuşu Suiçmez, incelenecek görüntüler olduğunu ve emareler ile sunucuların şifrelerinin kırılma işlemlerinin devam ettiği gerekçesiyle 7 zanlı hakkında 5’er gün tutukluluk talep etti. Zanlıların avukatının ise talebe itirazı olmadı.

Mahkeme huzurundaki şehadeti değerlendirerek zanlıların 5’er gün daha poliste tutukluluklarına devam edilmesine karar verdi.