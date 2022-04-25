13 saat eğlence

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Dereboyu Bahar Şenliği başkenti renklendirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen şenlik, 13 saat sürdü. Şenliğe Lefkoşalıların yanı sıra diğer bölgelerden de katılım olurken, gündüz ayrı gece ayrı etkinlikler gerçekleştirildi.

Şenlikte, 7 farklı sahne kuruldu, ülkenin sevilen sanatçıları konserler verdi. Şenlikte dans gösterileri, DJ performansları da sergilenirken, çocuklara özel çeşitli oyun alanları kuruldu.

Yüz boyama, kukla gösterileri, ebru sanatı, maskotlar ve Lefkoşa Gezi Treni turları çocukların keyifli anlar yaşamasını sağladı.

Debeboyu’nda önceki gün saat 10.00’da başlayan akşam saat 22.00’ye kadar süren şenlikte Ahmet Evan, Fikri Karayel, Eril Cambaz, Grup Rast, Grup Frekans, Nafiz Dölek, Reva, Nejla Egemen&Hasan Vatansever, Osman Tuğsal ve Lefkoşa Belediye Orkestrası performansları ve DJ Coşkuner, DJ Reverse Impact, DJ Keo, DJ Engine, Ego-INV Mahmut Ezer ile Akare Show Team izleyenleri coşturdu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı şenliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, baharın gelmesi ile birlikte böylesine güzel bir organizasyon fikrinin kendilerine iletildiğini ve bu talebi LTB organizasyonunda Dereboyu İnisiyatifi ve sponsorların katkıları ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dereboyu Bahar Şenliği’ne yoğun ilgi gösterildiğini belirten Başkan Harmancı, başkent Lefkoşa’nın yine çok güzel, yine çok keyifli olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.