Eşyalar kül oldu

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan, Doğan Gülken’e ait markette, elektrik fişinin fazla ısınarak alev alması sonucunda meydana gelen yangın sonucunda bir bilgisayar, internet modemi, kamera kayıt cihazı, 2 yazıcı, 2 elektrikli terazi, 2 ahşap dolap, kapı ve pencereler, masa ve koltuklar, çeşitli sayıda beyaz eşya ve market malzemeleri ile tahmini 3 kasa sigara filtresi, 4 bin adet çakmak, 75 paket sigara filtresi, 50 paket sigara sarma kağıdı, 320 paket çeşitli markalarda sigara, 26 paket sigara tütünü, 40 paket puro, 150 adet market yazar fişi, 30 paket çocuk bezi ve 1 top rulo ambalaj kağıdı yandı.

Önceki gün saat 11.00 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Cihangir’de Talat Özakan’a ait arazide ise önceki gün saat 16.30 sıralarında, meydana gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda 2 dönüm biçilmemiş arpa ve kuru otlar tamamen, 7 adet zeytin ağacı ise kısmen yandı.

Akova’da da ağıllar bölgesinde meydana gelen yangın sonucunda ise, Kemal Sekizler’e ait ağılda ve çevresinde bulunan toplam 50 adet rulo balya ve 1 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar tamamen yandı. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.