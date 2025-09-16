banner564

14 aydan beri tutuklu

Alman emlak pazarlamacısı Eva Künzel hakkındaki karar 8 Ekim’de verilecek

Lefkoşa Rum Ceza Mahkemesi’nin, kuzeydeki Rum mallarının pazarlamasını yapmakla suçla-nan Alman emlak pazarlamacısı Eva Isabella Kunzel hakkındaki kararı 8 Ekim’de açıklaması bekleniyor.
   Cyprus Mail’e göre; 7 Temmuz 2024'te Larnaka havaalanında tutuklanmasının yasal olup ol-madığının, özellikle de uygun prosedürlerin izlenip izlenmediğinin ve temel haklarına saygı gös-terilip gösterilmediğinin incelendiği belirtildi.
   Mahkeme, sanığın tutuklanma gerekçelerinin anlayabileceği bir dilde usulüne uygun olarak bildirilip bildirilmediği, avukatla görüşme imkânı sağlanıp sağlanmadığı ve yargılamanın ilk aşamalarında tercümanın hazır bulunup bulunmadığına 8 Ekim'de karar verecek.
   Özellikle, memurların bagajını aramasına izin veren imzalı onay formuna dikkat çekiliyor, ancak savunma bu formun geçerliliğini sorguluyor.
 

YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 14 saniye Önce

Gerçek Mal Sahibinin Onayı Olmadan Başkasının Malını Pazarlayıp Satmanın Suç Olduğunu Bilmiyormuydu Yani !!

  1. KIBRIS

