Lefkoşa Rum Ceza Mahkemesi’nin, kuzeydeki Rum mallarının pazarlamasını yapmakla suçla-nan Alman emlak pazarlamacısı Eva Isabella Kunzel hakkındaki kararı 8 Ekim’de açıklaması bekleniyor.
Cyprus Mail’e göre; 7 Temmuz 2024'te Larnaka havaalanında tutuklanmasının yasal olup ol-madığının, özellikle de uygun prosedürlerin izlenip izlenmediğinin ve temel haklarına saygı gös-terilip gösterilmediğinin incelendiği belirtildi.
Mahkeme, sanığın tutuklanma gerekçelerinin anlayabileceği bir dilde usulüne uygun olarak bildirilip bildirilmediği, avukatla görüşme imkânı sağlanıp sağlanmadığı ve yargılamanın ilk aşamalarında tercümanın hazır bulunup bulunmadığına 8 Ekim'de karar verecek.
Özellikle, memurların bagajını aramasına izin veren imzalı onay formuna dikkat çekiliyor, ancak savunma bu formun geçerliliğini sorguluyor.
14 aydan beri tutuklu
