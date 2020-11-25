15 bin lira ödedi serbest kaldı

Suna ERDEN

Girne’de özel bir öğrenci yurdunda kız arkadaşını ciddi şekilde darp edip, daha sonra tecavüz etmekle suçlanan Selim Taptık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kız arkadaşına tokat atıp, saçlarını çekip daha sonra tecavüz ettiği iddia edildi.

Zanlı hakkında ciddi ithamlar olduğu belirtilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 11 Kasım 2020 tarihinde Girne’de özel bir öğrenci yurdunda meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının yurt odasında kız arkadaşını saçlarından çekip, yüzüne tokat atıp darp ettiğini, daha sonra iki kez oral yolla cinsel tecavüz suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, kız arkadaşının ise doktor kontrolünden geçirilerek, kan ve tırnak arası örneği alındığını ifade etti. Polis, sonuçların halen beklendiğini açıkladı.

Polis, mağdur kızın ikinci ifadesinde vajinal yoldan da tecavüze uğradığını söylediğini, bu nedenle yeniden doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde ciddi darbı kabul ettiğini ancak tecavüzü kabul etmediğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme 15 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.