15 bin TL ödeyip serbest kaldı

Suna ERDEN

Gönyeli’de Fas uyruklu ve Birleşik Arap Emirliği (BEA) vatandaşı iki gurup arasında çıkan; Ali Alahyane’nin takma dişleri ve belinin kırılmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alahyane’yi darp ettikleri tespit edilerek tutuklanan ve geçtiğimiz Perşembe günü teminatla serbest bırakılan BAE vatandaşı İbrahim Naser ve Hussien’in ardından Fas uyruklu Youssef Moataz da gözaltına alındı. Zanlı Moataz’ın çıkan olayda İbrahim Naser’in aracının camını kırdığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, kavga olayının 1 Nisan 2025 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Sht. Caner Gönyeli Sokak üzerinde iki gurup arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, çıkan kavgada Ali Alahyane’nin ciddi şekilde darp edildiğini anımsattı.

Polis, soruşturma kapsamında İbrahim Naser ve Hussien Ali'nin 2 Nisan’da tutuklandığını, iki kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını belirtti. İbrahim Naser ve Hussien Ali'nin geçtiğimiz perşembe günü teminata bağlandığını kaydeden polis, kavga olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde çıkan olayda Youssef Moataz’ın meselede zanlı olan İbrahim Naser'e ait LS 634 plakalı aracın arka camına taş atıp kırmak suretiyle tahmini 20 bin TL hasara uğrattığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 10 Nisan 2025 tarihinde tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının aracın camına taşı atarak kırdığını gören görgü tanıkları olduğunu açıkladı.

Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise kendisinin polise teslim olduğunu, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

