15 günde yargı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çamlıbel köyünde 4 yaşındaki üvey oğlunu şımarıklık yaptığı gerekçesiyle darp eden Sare Konya ile şiddet anlarını cep telefonuyla kayda alan eşi Cevdet Konya cezaevine gönderildi.

Çocuğun doktor kontrolünden geçirildiği, darp raporu alındığı belirtilirken, Konya çiftinin 15 gün içerisinde yeniden yargı huzuruna çıkarılması bekleniyor.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 19 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, Sare Konya’nın eşinin ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlunu şımarıklık yaptığı darp ettiğini, Cevdet Konya’nın ise olaya müdahale etmeyerek o anları cep telefonuyla çektiğini ifade etti.

Polis, Cevdet Konya’nın görüntüleri çektikten sonra Çamlıbel Karakolu’na gelip şikâyetçi olduğunu açıkladı. Polis, Sare Konya ile olayı kayda alan Cevdet Konya’nın tutuklandığını, görüntünün kayda alındığı cep telefonunun emare alındığını belirtti. Polis, çocuğun doktor kontrolünden geçirildiğini, darp raporu temin edildiğini söyledi.

Polis memuru, çocuğun geçmişte darp edilip edilmediğine dair araştırmanın süreceğini, emare alınan görüntülerin incelemesinin ise devam ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, olayın toplumda infial yarattığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yaşanan olayın ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıların 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.