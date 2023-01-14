Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın Mağusa Polatpaşa Camii’nin konferans salonunda kadınlara “İslam’da Evliliğin Eşlere Tanıdığı Hak ve Yüklediği Sorumluluklar” konulu seminerde yaptığı ve toplumda infial yaratan konuşmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu’nun soruşturma açılmasına karar verdiği bildirildi.

Başbakan Ünal Üstel'in vereceği karara göre, Başbakanlık Denetleme Kurulu ya da oluşturulacak bir komite tarafından soruşturma yürütülecek.

21 örgüt yürüyüş düzenleyecek

Bu arada ülkede örgütlü 21 dernek, parti ve örgüt, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın kamuoyunda tepkiye yol açan açıklamalarını protesto etmek için pazartesi akşamı 17.30’da Kumsal Park'ta buluşup Başbakanlığa yürüyecek.

Eylemi düzenleyen kuruluşların ortak açıklamasına göre, “Haddini aştı, sabrımız taştı! Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez!” sloganıyla yapılacak yürüyüşü, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, CTP Kadın Örgütü, GÜKAD, Kadın Eğitimi Kolektifi, KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, KAYAD, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Pozitif Düşün Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Sol Hareket, TDP, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği ve YKP düzenliyor.

Bu sözler fitili ateşledi

Ünsal'ın yaptığı konuşmada öne çıkan bazı detaylar şöyle:

“Bir kızın dengi çıkınca bekletmeden hemen evlendirmek gerekir.

Dinimiz nikahlanın sayınız artsın, çoğalın der. Muhammed’in ümmeti kalabalık olsun, onun için evlenin der…

Bazıları evleniyor yıllar geçiyor hala çocuk yok, neden? Kedimiz var! Olur mu ya evlenmenin sebebi çoğalmak, üremek. Keyif yapın diye değil!

Evlenen erkek hanımına bakmak zorundadır, bakamayacaksan evlenmeyeceksin.

Hayat müşterektir diyerek çalışmak olmaz. Kadın, erkeklerin yanında çalışıyor, onu bunu yapıyor. Mecbur mu kadın bunlara katlanmaya?

İnsanlar çoğalmak için evlenir. Dolayısıyla bir kadın kocasının yatak davetine icabet etmek zorundadır. İhtiyacı karşılanacak.

Kocasının dışındaki bütün erkeklerden uzak duracak. Zinhar haramdır. İffetini korumak zorunda.

Artık evlilikler pahalı, hanımlar çok pahalı. Eskiden dört tane alıyorlardı, bir tanesi olmasa üç tane daha vardı.

Allah evli kulunu bekar kulundan daha çok sever. Allah’ın en sevmediği şey boşanmaktır.”