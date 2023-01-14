5’inci ayda böyle oldu

Kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Muzaffer Kaya, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 32 yaşındaki kız arkadaşını önce misafir olarak bulundukları evde yanağından ısırarak darp ettiği belirtildi. Zanlının daha sonra kız arkadaşıyla Minareliköy’deki evine gittiği ve burada da şiddete devam ettiği ifade edildi.

Kız arkadaşını yatak odasına kilitleyip darp ettiği belirten zanlının şikayet üzerine tutuklandığı açıklandı. Zanlının da darp edildiğini öne sürerek kız arkadaşından şikayetçi olduğu açıklandı.

Pencereden atladı

Duruşmada detayları aktaran polis, zanlının 7 Ocak 2023 tarihinde 5 aylık kız arkadaşı I.Ç.’yle misafirlikte bulundukları bir evde tartıştıklarını, bu esnada yanağından ısırarak, darp ettiğini anlattı. Polis, zanlının Minareliköy’deki ikametgahına gittikten sonra kız arkadaşını kollarından sürükleyerek yatak odasına götürdüğünü, kapıyı kilitlediğini ve I.Ç.’yi ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, genç kadının odanın penceresinden kaçtığını ancak zanlının peşinden gidip, araç içinde de darp ettiğini söyledi.

Polis, I.Ç.’nin 10 Ocak 2023 tarihinde şikayetçi olduğunu ancak aynı gün ifadesini geri çektiğini, 11 Ocak 2023 tarihinde ise travma yaşadığını beyan edip, tekrar şikayetçi olduğunu anlattı. Polis, zanlının da kendisini darp ettiği gerekçesiyle I.Ç.’den şikayetçi olduğunu aktardı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Zanlı, ileride ‘ciddi darp, insan kaçırma, alıkoyma, kasti hasar’ suçlarından yargılanacak.