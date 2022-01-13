17 gün sonra serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Çayönü köyünde para karşılığında yabancı uyruklu 6 kişinin Güney Kıbrıs’a geçmesine yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Deveci, 17 gün süren soruşturmanın ardından dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme 27 Aralık 2021 tarihinde tutuklanan zanlıyı 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin75’er bin TL şahsi kefalet imzalaması şartlarıyla serbest bıraktı.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, zanlı Hüseyin Deveci’nin 27 Aralık 2021 tarihinde 6 kişiyi para karşılığında kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçmelerine yardımcı olduğunu bildirdi.Polis, zanlının tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan 8 bin 400 TL nakit para ve aracına emare olarak el konduğunu belirtti.Zanlının ifade verdiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, teminata bağlanmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıyı 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin75’er bin TL şahsi kefalet imzalaması şartlarıyla serbest bıraktı.