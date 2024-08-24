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175’i sürat suçu

Trafik denetimlerinde kontrol edilen bin 922 sürücüden 421’ine ceza yazıldı

175’i sürat suçu
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Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen bin 922 sürücüden 421’ine ceza yazıldı. 
Kontrollerde 30 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, rapor edilenlerin 175’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 45’i trafik ışıklarına uymamak, 43’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak; 21’i emniyet kemeri takmadan,  19’u seyrüsefer ruhsatsız, 7’si sigortasız, 5’i alkollü içki tesiri altında, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 102’si diğer trafik suçlardan ceza aldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024, 10:11
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YORUMLAR
Magusalı
Magusalı - 21 saniye Önce

Trafik kontrolü yapmadıkları belli. Bu polisler bagajda birşey arıyorlar.

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