Karakolda konuşacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen olayda 52 yaşındaki Gökhan Gök isimli adamın gece birlikte yüzmeye gittiği 26 yaşındaki kadını deniz içerisinde taciz ettiği öne sürüldü. Paniğe kapılan genç kadının cinsel saldırıdan kurtulmak isterken su yuttuğu ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Olayın ardından genç kadın Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Gökhan Gök tutuklandı.

Hakkında cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olgular aktarılarak, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk talep edildi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, olayın 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’nın Glapsides Plajında meydana geldiğini söyledi.

Tanık ifadesi alınacak

Polis memuru, zanlının birlikte yüzdüğü 26 yaşındaki kadına deniz içerisinde cinsel saldırıda bulunduğunu; göğsünü eliyle sıktıktan sonra, ısırıp yaladığını ve eliyle cinsel organına temas ettiğini açıkladı. Polis, cinsel saldırıdan kurtulmak isteyen genç kadının zanlıyı itmeye çalıştığını, direndiğini ve bu esnada su yuttuğu için boğulma tehlikesi geçirdiğini söyledi. Polis, olayın ardından genç kadının ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, zanlının ise tutuklanarak, hakkında cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, olay yerinde bulunan ve genç kadının arkadaşı olan tanıktan ifade alacaklarını, çevre güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini söyledi. Genç kadının hastanedeki tedavisinin de sürdüğünü kaydeden polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.