Önlem alınmalı

Abdullah SUİÇMEZ

Kara sınır kapılarından geçişlerde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Lefkoşa’daki Metehan kapısına giden yolda trafiğin tek şeride düşürülmesi, bekleme süresinin daha da uzamasına yol açtı.

Uzun süre bekleyen vatandaşlar, bu soruna çare üretilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, daha fazla kapı açıklaması, geçişlerde elektrik sistem uygulanması

ve yol yapılacaksa daha erken bitmesi için üç vardiya çalışılması gerektiğini belirtti.

Ne dediler…

Çağla Düşünsel

“Sürekli eziyet çekiyoruz. Ne zaman buraya gelsek, 10 dakikalık yolu bir buçuk saate gidiyoruz. Farklı bir sistem uygulanması gerekiyor. Mesela teknoloji kullanılabilir. Çipli bir sistem oluşturularak, geçişler hızlandırılabilir. Böylelikle bu kuyruklar oluşmaz.”

Hüseyin Özkadir

“Sıcaklarda yandık, tutuştuk. Önce alternatif bir yol belirlenmeliydi sonra çalışmalar başlamalıydı. Ayrıca daha fazla sınır kapısı açılmalı ve mevcut kapılardaki personel sayısı artırılmalıdır.”

Emine Mülayim

“Güney Kıbrıs’a doktora gideceğiz ama bir saati geçti, bekliyoruz. Bu gidişle doktora yetişemeyeceğiz. Bu kapıyı geçmek işkence haline geldi. Doktora giden var, ilaç almaya giden var, hasta var, herkes mağdur oluyor. Daha sistemli bir düzen sağlasınlar, insanlar eziyet çekmesin.”

Serdinç Maypa:

“Genişletme yapacaklarına daraltma yapıyorlar. Kıbrıs halkı ne güneyde ne kuzeyde kapıların kapanmasına izin vermez. Bu nedenle kapıların çoğaltılması gerekiyor. Rumlar artık marketlerimize gelmiyor. Çünkü marketler çok pahalı oldu ve üstelik onlara kötü de davranıyoruz.”

Özkan Yavuz

“Güneye yolcu götüreceğim. Bir saattir geçemedim, yolcularım var uçağı kaçıracaklar. Kim hesabını verecek bilmiyorum.”

Sibel Kutoğlu

“Bir an önce yolların düzenlenmesi gerekirse, üç vardiya çalışması lazım. Doktora giden var hasta olan var uçağa yetişecek olan var insanlar mağdur oluyor. Bu şekilde olmamalı, insanlar eziyet çekiyor.