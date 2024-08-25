‘Değişmez politika’

Rum yönetiminin KKTC’nin emlak ve turizm sektörlerini çökertmeye yönelik eylemlerine karşılık KKTC Devleti'nin, Maraş’ta Kıbrıslı Türklerin satın aldığı otellere işletme izni vereceği açıklamasına Rum Sözcü'den “Biz ne yapıyorsak, çıkarlarımızı koruma bilinciyle yapıyoruz” karşılığı geldi.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasını “Maraş Aracılığıyla Çıkış Yolu Arıyorlar” başlığıyla aktaran Fileleftheros Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in “gelişmeleri izlediklerini ve ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, her diplomatik eylemde bulunduklarını” söyledi, “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak ne yapıyorsak cumhuriyetin çıkarlarını koruma bilinciyle yapıyoruz.” dediğini yazdı.

Alithia’ya göre Letimbiotis KKTC’ye günübirlik ziyaretlerine son vermeye Rum yönetiminin değil TUI’nin karar verdiğini öne sürdü “Hükümetimizin hedefi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çıkarlarını ve turizm ürünümüzü korumaktır” dedi.

Konstantinos Letimbiotis konaklama olsun ya da olmasın KKTC’ye gezilerin Rum yönetimi tarafından kabul edilemeyeceğini, arzu edilemeyeceğini, bunun da değişmez politikaları olduğunu söyledi. Rum yönetiminin TUI’den KKTC gezilerini yeniden başlatmasını isteyip isteyemeyeceği veya TUI’nin KKTC gezilerine yeniden başlamasının Rum yönetimi için sorun olup olmayacağı sorulduğunda “Bu, şirkete kalmış bir şeydir ve (yapılması halinde) doğru istikamette olmayacak bir şeydir” dedi.