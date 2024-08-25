Toplum değişti

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin son zamanlarda patlama noktasına gelmesi ve çok genç yaştakilerin böylesi bir felaketin içine sürüklenmesi herkesi tedirgin ediyor.

Vatandaşlar; gerek uyuşturucu, gerekse aile mensupları ve iş yeri sahiplerini dolandırmaya yönelik suçlardaki patlamayı ‘lüks yaşam ve rahat harcama’ hevesine bağlıyor.

Yaşananları büyük bir üzüntüyle izlediklerini söyleyen vatandaşlar, özellikle gençlerin gece hayatına büyük paralar harcadığını, bunu karşılamak için yasa dışı olup olmadığına bakmaksızın bazı maceralara sürüklendiğini düşünüyor.

Vatandaşlar; bu konuda etkili eğitim programları düzenlenmesinin faydalı olacağına inanıyor.

Ne dediler?..

Altan Yorgancı

“Ülkede uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarının artması bizleri tedirgin ediyor. Bu gibi toplumsal olaylar sağlık ve psikolojik olarak bizi etkiliyor. Ciddi çalışmalar yaparak gençleri kurtarmamız gerekiyor. Diğer yandan insanlar eşlerini ailelerini de dolandırmaya başladı. Neden böyle oldu bilmiyorum ancak bu bize toplumun bozulduğunu ve ahlak sorunu yaşandığını gösteriyor. İnsanlar gelirinden fazla harcama yaptığı için mi bu duruma gelindi bilmiyorum ancak gelirimize göre yaşamayı öğrenmeliyiz. Herkes her şeyi yapmak istiyor ve lüks yaşamaya özendiği için sıkıya giriyor ve haliyle de yanlış yollara başvuruyor. Tatilini de meyhaneni de gezmeni de paran varsa yapacaksın paran yoksa birilerini dolandırarak mı gideceksin?.”

İbrahim İnanlar

“Ülkede uyuşturucu suçlarının ve dolandırıcılık suçlarının artması bizleri çok rahatsız ediyor. Bu konuda devletin ciddi önlemler alması gerekiyor. Giriş- çıkışlar sıkı denetlemelidir. İnsanlar çalıştıkları iş yerlerini veya ailelerini dolandırıyor ve bunu geçim sıkıntısının yaşanmasına bağlıyorum. Pahalılık nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan insanlarımız yanlış yollara başvuruyor yetkililer de halkın durumunu görmezden gelip kurultay derdiyle uğraşıyor.”

Mustafa Akın

“Ülkede artan uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarının artışı elbette ki bizleri tedirgin ediyor. 17 yaşındaki çocukların üzerlerinde uyuşturucu bulunması endişe vericidir. Bizim de çocuklarımız vardır. Bu noktada devlete de polise de büyük görev düşüyor. 17 yaşındaki çocuğa uyuşturucuyu kimin verdiğini veya nereden geldiğini tespit etmeleri gerekiyor. Diğer yandan insanlar eşlerini ailelerini dolandırmaya başladı ve bence bunun nedeni borca giren zora düşen kişilerin çıkar yol bulması adına sağı solu dolandırarak düze çıkmaya çalışmasıdır.”

Macit Karakuş

“Ülkede artan uyuşturucu ve dolandırıcılık suçları bizleri tedirgin ediyor. Sıkı önlemler alarak gerek aileler gerek polis gerekse okullardaki öğretmenler aracılığıyla bu durum önlenebilir. Diğer yandan insanlar alım güçlerini kaybettikçe ailelerini dolandırmaya başladı. Bugün baktığımızda gidişat böyle ise hırsızlık, dolandırıcılık ve hatta cinayetler bile bu ülkede artacaktır.”

Özlem Barakalı

“Ülkede dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarının artması çok kötü bir durum ve endişe yaşıyoruz. Bu noktada devlet ve polis sıkı denetimler yaparak bu durumu önleyebilirler. Ülke sorma gir hanına döndü; silah da uyuşturucu da ülkeye sokuluyor, tetikçisi de bu ülkeye geliyor. Geçim sıkıntısı nedeniyle insanlar ailelerini ve eşlerini dolandırıyor. Bu noktada ciddi önlemler alınabilir ve bu konuda çalışmalar bekliyoruz.”

Kaplan Karakeleş

“Artan uyuşturucu ve dolandırıcılık suçları bizleri hem endişelendiriyor hem de gençler adına üzülüyoruz. Bu noktada devlet ve polis daha sıkı denetimler yaparak önleyebilir. Gençlerin çoğu da birilerine özenerek kötü yollara düşebiliyorlar. Öyle bir hale gelindi ki insan anne babasını hatta eşini bile dolandırma yolunu tercih ediyor. Yetkililerden suçları azaltmaya yönelik çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Murat Kürüm

“Uyuşturucu ve dolandırıcılık suçları artıyor ve bu durum bizi endişelendiriyor. Bütün bu suçların sorumlusu hükümetlerdir. Gerekli ve yeterli önlemler alınsa bu durumlar yaşanmaz. En büyük önlem de ülkeye giriş çıkışları daha sıkı denetlemeleri gerekiyor. İnsanlar öyle bir hale geldi ki ekonomik sıkıntılardan dolayı ailelerini dolandırmaya başladı. Bunların hepsi devletin alacağı önlemlerle önlenebilir.”

Zeki Akgürger

“Ülkede uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarının artması gençlerin üzerinden yüklü miktarlarda uyuşturucular çıkmasının tek sorumlusu hükümetlerdir. Ülkeye pantolonunu giyen elini kolunu sallayarak giriyor. Burada hükümet sıkı denetim yapar ve ülkeye giriş-çıkışları iyi denetlerse bu gibi suçları önleyebilir. Diğer yandan insanlar ailelerini dolandırmaya başladı bunun da tek nedeninin parasızlık olduğunu düşünüyorum.”