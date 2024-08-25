İskele Deniz Festivali, “deniz, kum, güneş” sloganıyla başladı.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda önceki akşam çocuk şöleni ile başlayan 4. Deniz Festivali’nde açılış konserini Retro Çalgıcıları verdi.

Plaja kurulan sahnede, müzikseverlere harika bir yaz akşamı geçirten ekibin performansı, dinleyenlerden tam not aldı.

İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali başladı. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda tüm etkinlik ve konserlerin ücretsiz gerçekleştiği, İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Zabıta Birimi’nin yanı sıra İskele Polis Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sahada olduğu festival bugün sonra erecek.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Meclis Üyeleri Halil Dericioğlu, Eray Göksan, Kubilay Aşık ve Sefa Kurukafa’nın da yer aldığı Babutsa Büfe önünden başlayan festival kortejine yerli yabancı çok sayıda kişi eşlik etti.

Çocuklara özel olarak düzenlenen Çocuk Şöleni de açılışa renk kattı.

Birbirinden güzel eğlencenin yer aldığı Çocuk Şöleni’nde çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Deniz Festivali, Retro Çalgıcıları’nın konseri ile devam etti.

7’den 70’e, yerli-yabancı çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Retro Çalgıcıları, dinleyicisinden tam not aldı. Konserin finalinde seslendirdikleri İzmir Marşı ise ayakta alkışlandı.