Girne’de gerçekleştirilen Namlu Operasyonu kapsamında silah ve mermi ele geçirilirken, 45 yaşındaki Mehmet Uçar tutuklandı.

Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında tutuklanan zanlı, "kanunsuz ateşli, patlayıcı madde taşıma ve tasarruf" suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 21.05 sıralarında Beşparmaklar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarketin otopark alanı içerisinde yapılan operasyon sonucu yakalandığını belirtti.

Polis, Mehmet Uçar'ın tasarrufunda Taurus marka 7,65 mm çapında seri numarası olmayan silah, içerisine takılı bulunan şarjör içerisinde 7,65 mm çapında 7 adet canlı mermi ve 2 adette yerde olmak üzere toplam 9 adet canlı mermi tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, silah ve mermilerin emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, tasarrufunda bulunan silah ve patlayıcı maddelerin incelenmek üzere PGM Parmak İzleri Şubesi ve Balistik Şube'ye gönderileceğini kaydetti. Polis memuru, kimliği tespit edilen bir şahsın arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.