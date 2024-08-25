İki kişi aranıyor

Güney Kıbrıs’tan aldığı uyuşturucu maddeyi iç çamaşırına, gümrüksüz 104 adet elektronik sigarayı da aracına gizleyerek ülkeye ithal etmeye çalışan 38 yaşındaki Hilmi Aka, Metehan Sınır Kapısında yakalandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlı hakkında 3 gün süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.25 sıralarında Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde ve kullanımındaki UG 889 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekip tarafından yapılan aramada zanlının giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının aracında yapılan aramada ise gümrüğe beyan edilmemiş toplam 104 adet puf sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis suçüstü tutuklanan zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu, bunların araştırılması gerektiğini açıkladı.

Polis memuru, ayrıca uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini belirtti. Soruşturmanın henüz yeni başladığını kaydeden polis, zanlıyı yönlendirdiği düşünülen 2 kişinin arandığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının bağlantılarının araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, hakkında “kanunsuz uyuşturucu madde (metamfetamin) ithal, tasarruf ve gümrüksüz mal tasarrufu” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.