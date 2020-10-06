178 bin TL'ye 2 yıl

Suna ERDEN

Merkezi Cezaevi’nde kantinin muhasebesinden sorumlu olarak çalıştığı dönemde 178 bin TL’lik vurgun yapan emekli gardiyan Erdoğan Güneş hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkûm edildi. Kararda Erdoğan Güneş’in evrakları sahteleyip, 178 bin TL nakit parayı çaldığı belirtildi. Sanığın maliyeye 283 bin TL yatırıp zararı tazmin ettiği ancak suçun cezasız kalmaması gerektiği kaydedildi.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi, sanığın işlediği “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Gazi, sanığın işlediği resmi evrak sahteleme suçunun ise 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü söyledi.



Başkan Gazi, gardiyan olan sanığın Merkezi Cezaevi’nin kantininden 178 bin TL çalmasını aleyhine değerlendirdiklerini, kamu çalışanlarının görevlilerini ifa ederken, kamunun güvenini suiistimal etmemeleri gerektiğini kaydetti.Kamu yararı gereği bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydeden Gazi, sanığın çaldığı meblağın azımsanmayacak bir miktar oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.Başkan Gazi, sanığın savunmasında eşi ve kızının sağlık sorunları nedeniyle düştüğü maddi zorluk içindeyken işlediğini söylemesini hoşgörü ile karşılamalarının mümkün olmadığını dile getirdi.Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.