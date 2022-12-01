18 ay yatacak

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Tepebaşı bölgesinde eşine ait altınları çaldıktan sonra kiracı olduğu evi ateşe veren 55 yaşındaki İsmail Arar hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 18 ay hapse mahkum edildi. Kararda sanığın borçlarını ödeyebilmek için takıları çaldığı ve olaya hırsızlık suçu vermek amacıyla evi yaktığı belirtildi. Sanığın, kiracı olduğu evde 50 bin liralık hasar oluşmasına neden olduğu ancak mal sahibini tazmin ettiği açıklandı.

Kendi evini soyup daha sonra ateşe veren İsmail Arar hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, olayın 1 Haziran 2022 tarihinde Tepebaşı köyünde meydana geldiğini söyledi.

Ozankaya, sanığın eşine ait altın takıları çaldıktan sonra evin yatak odasını ve mutfağın bir kısmını yanıcı madde dökerek kundakladığını belirtti.

Yargıç, sanığın olayın ardından gözaltına alındığını, sorgusunda suçunu kabul ettiğini, borçları olduğu için böylesi bir suçu işlediğini itiraf ettiğini açıkladı.

Yargıç Ozankaya, sanığın ifadesinde çaldıkları takıları bir kuyumcuya satıp 8 bin 500 TL aldığını da itiraf ettiğini dile getirdi.

Kıdemli Yargıç Ozankaya, yangın sonucu sanığın kirasında olan evde 50 bin TL hasar oluştuğunu belirtti.

Yargıç, sanığın suçunu kabul edip, adaletin tecellisine katkı koyduğunu, evin 50 bin liralık zararını ödediğini, ev sahibinin şikayetini geri çektiğini ifade etti.

Ozankaya, kundaklama suçunun ceza yasasında ömür boyu hapis öngördüğünü ancak cezalandırma aşamasında kişisel olguları değerlendirdiklerini ifade ederek, sanığı 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.