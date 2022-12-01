544 sürücüye ceza yazıldı

Ömer KADİROĞLU

Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Polis ekipleri, alkol ve sürat kontrolünün yanı sıra çeşitli iş yerlerinden denetimler yaptı. İki ilçede toplan 2 bin 22 araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan dolayı 544 sürücü rapor edildi. öte yandan 14 araç trafikten men edilirken, ülkede kaçak yaşam süren 2 kişi yakalandı. Polisten verilen bilgiye göre; iki ilçede 20.00- 00.00saatleri asayiş ve trafik kontrolleri yapıldı. Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, kıraathaneler ve barlarda gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde bin 74 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 193 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi; 14 adet araç ise trafikten men edildi.

Kaçaklar yakalandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında da bölgede faaliyet gösteren bet ofisler, alkollü içki satışı yapılan yerler ile kahvehanelerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı; yetkili makamdan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen bir iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimlerde 948 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen toplam 351 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi.