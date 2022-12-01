Mehmet ile Mahsum’a sadece para cezası

Girne’de 11 Mart 2020 tarihinde Göçmenköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maçta Kemal Uçaner’in kırmızı kart görmesiyle başlayan olaylarda 5 polis memurunu darp edip, 3’ünün yaralanmasına neden olan sanıklar hakkındaki karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kemal Yıldırım, Kemal Uçaner, Mehmet Emin Yıldırım, Muhammet Ali Yeşilyayla, Mehmet Ali Avunç, Mahsun Yıldırım’a farklı cezalar verildi.

Mahkeme, olayların çıkmasına neden olan ancak darp suçu işlemeyen Kemal Uçaner’e 3 ay, polisleri darp edip, birinin burnunun kırılmasına ve 3’ünün yaralanmasına neden olan Muhammet Ali Yeşilyayla, Kemal Yıldırım, Mehmet Ali Avunç’a 6 ay hapis cezası verdi. Olayda yer alan ancak darp suçu işlemeyen Mehmet Emin Yıldırım ve Mahsum Yıldırım ise 7 bin 500’er TL para cezasına çarptırıldı.

Gençlere kötü örnek

Sanıklar hakkındaki kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, futbolun bir eğlence olduğunu ifade ederek, aralarında çocuk sayılabilecek gençlerin olduğu kalabalık önünde yaşanan olayın kötü örnek olduğunu ifade etti. Sporcuların davranışlarıyla gençlere örnek olması gerektiğine vurgu yapan Sağer, kalabalık ortamda şiddete başvurmalarının kötü örnek teşkil ettiğini belirterek, bu durumu aleyhlerine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Sağer, sanık Kemal Uçaner’in kırmızı kart gördükten sonra öfkeli tavırlar sergilediğin, tribünden öfkesinin devam ettiğini belirtti. Sağer, sanığın öfkeli tutumundan dolayı tribünden olay çıktığını, bu nedenle maçta görevli polis memurlarının duruma müdahale ettiğini söyledi. Sağer, sanıklardan Muhammet Ali Yeşilyayla, Kemal Yıldırım, Mehmet Ali Avunç’un 5 polis memurunu darp edip, birinin burnunun kırılmasına, 3’ünün yaralanmasına neden olduğunu ifade etti. Yargıç Sağer, Kemal Uçaner’in darpta yer almadığını ancak olayın çıkmasına neden olduğunu belirtti. Sağer, sanıklar Mehmet Emin Yıldırım ve Mahsum Yıldırım’ın olayda darp suçuna karışmadıklarını ancak polislere hakaret ettiklerini açıkladı. Yargıç Temay Sağer, sanıkların suçtaki rollerine göre değerlendirme yapıp ceza takdir ettiklerini söyledi.

3 sanığa 6 ay hapis

Sağer, Muhammet Ali Yeşilyayla, Kemal Yıldırım, Mehmet Ali Avunç’un mahkum oldukları davalardan 6 ay hapis cezası, sanık Kemal Uçaner’in ise 3 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı. Yargıç Sağer, sanıklar Mehmet Emin Yıldırım ve Mahsum Yıldırım’ın

ise derhal 7 bin 500’er TL para cezasına mahkum ettiklerini kaydetti.



