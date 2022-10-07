İki taraftan mesaj

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun, Barış Gücü askerleriyle ilgili açıklamasına iki taraflı yanıt geldi.

Fileleftheros gazetesinde “UNFICYP Aracılığıyla Ültimatom” başlığıyla yer alan habere göre, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün, Kıbrıslı Türklerden, kendileriyle anlaşma yapılmasına ilişkin talepleri konusunda herhangi resmi bir bildirim almadığını ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının kısa süre önce BM merkezinde sunduğu taleple ilgili bilgileri olduğunu, ancak Kıbrıslı Türklerden herhangi bir resmi bildirim almadıklarını ifade eden Aleem Siddique, Kıbrıslı Türklerin talebinin içeriğiyle ilgili bir soruya karşılık, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün Kıbrıs Türk tarafından herhangi resmi bir bildirim almadığını, bundan dolayı da Kıbrıslı Türklerin bahsettikleri şeyi yorumlayamayacaklarını sözlerine ekledi.

Dimitris’ten açıklama

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriyu ise konuyla ilgili açıklamasında, UNFICYP’in görev tanımının, Rum Yönetiminin Barış Gücüyle imzaladığı anlaşma ve BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlendiğini, BM Güvenlik Konseyinin de kısa süre önce UNFICYP’in Kıbrıs’taki görev süresini 6 ay daha uzattığını ifade etti.

Dimitriyu “dolayısıyla, BM’yle anlaşmaları sahte devletlerin değil, devletlerin yaptığını” iddia etti.

Açıklamasında, KKTC’de yapılan açıklamalarla ilgili endişesini de dile getiren Dimitriyu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kapalı bölge Maraş’la ilgili açıklamasıyla, BM Güvenlik Konseyinin kapalı bölge Maraş’la ilgili kararlarını görmezlikten geldiği iddiasında bulundu.

Dimitriyu, Kıbrıs Rum tarafının, Türk ihlallerine olması gereken her yerde dikkat çekeceğini de iddialarına ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise, Dimitriyu açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs’taki tek devlet olarak, 1964’ten bu yana BM’yle, Barış Gücünün durumunu düzenleyen bir anlaşma yaptığını” söyledi.