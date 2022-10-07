Zam yapmayı yasakladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, dünden itibaren ülkede satılan herhangi bir ürünün fiyatına zam yapılmasını yasakladı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk’te ekonomik konuları görüşmek üzere gerçekleştirilen hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, Belarus’ta fiyat artışlarına 6 Ekim’den itibaren bir yasak getirileceğini söyledi.

Belarus’un resmi devlet ajansı Belta’nın aktardığı habere göre toplantıda enflasyonla ilgili acil konular dile getirildi. Lukaşenko toplantıda adil fiyatlandırmayı sağlamak için yapılan kontrol ve eylemlerin eksik olduğunu belirterek sert eleştirilerini dile getirdi.

Lukaşenko ayrıca belirli emtialar için istisnalar olabileceğini kaydetti ve bu tür kararları almaya yetkili olacak kişileri belirledi. Lukaşenko, “Bu tür kararlar, Antitröst Düzenleme ve Ticaret Bakanı, Valiler ve Minsk Belediye Başkanı tarafından alınabilir” diye emir verdi.

Belaruslu lider kararın nedenini, “Çünkü fiyatlar bir noktada aşırı yükseldi. Fahiş seviyede ve yükselmeye devam ediyor” sözleri ile açıkladı.

Piyasadan ayrılmaya çalışacaklara uyarı

Lukaşenko ayrıca olası bir piyasadan ayrılma veya kapanma girişimine karşı da işletmeleri uyardı. Belarus lideri, “Herhangi bir mağazanın veya tesisin piyasadan ayrılmasından veya kapanmasından sorumlu tutulacaksınız” dedi.

Lukaşenko, bu talimatları ihlal eden, ihlallere katkıda bulunan veya dikkate almayanlar hakkında kararın savcılar ve Devlet Kontrol Komitesi tarafından verileceğini belirtti.

Lukaşenko son olarak Başbakan Yardımcısı Nikolai Snopkov’dan fiyatları düşürmenin yollarını bulmasını istedi. Lukaşenko, Snopkov’a “Fiyatları düşürmenin yollarını bulsan iyi olur” dedi.

