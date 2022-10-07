‘Değişimi başaracağız’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Zeytinlik köyünü ziyaret etti.

Açıklamaya göre, CTP'nin Girne Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Murat Şenkul’un bölge gezileri kapsamında Zeytinlik’e giden Erhürman'a Girne İlçe Başkanı, Milletvekili Ongun Talat, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci ve Fikri Toros, eski başbakanlardan Ömer Soyer Kalyoncu ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi eşlik etti.

Tufan Erhürman, değişim ve dönüşümü Girne’de Murat Şenkul ile başlatacaklarını söyledi. “Değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek, çocuklarımıza karşı yükümlülüğümüzdür” diyen Erhürman, yaşananların Girne’nin kaderinin olmadığını kaydetti.

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da yaptığı konuşmada, CTP’nin yerel yönetimlerde “bir ekol haline geldiğini” söyledi.

CTP Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ezber bozan bir yönetim anlayışı sergileyeceklerinin ve Girne’ye sahip çıkacaklarını belirttti.

Erhürman: Girne’nin durumu üzüntü veriyor

Her Lefkoşalının geçtiğimiz yıllarda, biraz da Girneli olduğunu, geçmişte Lefkoşalıların bütün pazarlarını Girne’de geçirdiği hatırlatan Erhürman, Girne Limanı’nın ve plajlarının, Girneliler ve Lefkoşalılar için önemine dikkat çekti.

Tufan Erhürman, geçmişte Girne’nin eğlence hayatının da çok önemli bir yerde olduğunu anımsattı.

Erhürman, “Cumartesi eğlenceye gidilecekse, yer Girne olurdu. Şu anda Lefkoşa’da Surlariçi’ni gezelim, pek çok yer doludur. Çünkü Lokmacı bölgesi, Mehmet Ali Talat döneminde açılmıştır, Kadri Fellahoğlu döneminde yayalaşmıştır. Şimdi Surlariçi bu iki ismin katkıları sonucu buralara kadar gelmiştir” dedi.

Girne’nin maaş ödeme sorunu yaşamasının, “akıllara zarar bir şey olduğunu” iddia eden Erhürman, “CTP’nin birçok belediyesi var. Bu belediyelerin gelir kaynaklarıyla Girne’nin gelir kaynaklarını kıyaslayın. Girne ödeme güçlüğü yaşıyor. Girne’de kötü yönetim var ve biz bunu değiştirmek zorundayız. Bizim artık silkinip kendimize gelmemiz ve mesaj vermemiz gerekiyor” dedi.

Şenkul: Girne’nin halini hazmedemiyoruz

CTP Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul da yaptığı konuşmada, Girne’ye duygusal bağlarla bağlı olduklarını ifade etti.

Girne’nin içinde bulunduğu hali hazmedemediklerini söyleyen Şenkul, Girne’nin ‘bugünkü durumunu hak etmediğini’ dile getirdi.

Girne’de yerel liderlik alanında eksiklik olduğunu söyleyen Şenkul, “Merkezi hükümet Girne’yi unuttuğu zaman, Girne Belediye Başkanı sorumluluk almıyor. Siyasi ikbal sebepleriyle hükümeti karşısına almak istemediği için bizi trafikte strese ve maddi kayba sokuyor” diye konuştu.

Şenkul, ezber bozan bir yönetim anlayışı sergileyeceklerinin sözünü verdi.

