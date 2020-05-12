“18 Mayıs’ta bizi de açın”

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar sonrasında berber ve kuaförler ile ilgili alınan kararlar ve güzellik merkezlerinin açılmaması kararı esnaf tarafından protesto edildi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda örgütlü; Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği ve KKTC Berberler Birliği üyeleri Meclis önüne gitti. Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu eylemcilerin yanına geldi. Başkan Kanber, 18 Mayıs’ta berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılmasını talep ettiklerini Başbakan Tatar’a iletti.

Başbakan Tatar Mahmut Kanber’i dinledi, bazı eylemcilerin şikayetlerini not aldı. Tatar, kararların yeniden ele alınacağını söyledi.