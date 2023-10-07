Kıbrıs sorunu ele alındı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği Yapısal Reform Destek Ofisi yetkililerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmede, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan katılırken, AB Yapısal Reform Destek Ofisi adına Müdür Judit Rozsa, Müdür Yardımcısı Kjartan Björnsson ve Kıbrıs Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelere ve "AB-Kıbrıs Türk toplumu" ilişkilerine dair istişarelerde bulunuldu.

CTP ile AKEL heyetleri bir araya geldi

Öte yandan CTP bir heyet dün AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun daveti üzerine Güney Kıbrıs’ta sosyal içerikli bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kıbrıs Sorununda gelinen son nokta ile adanın kuzey ve güneyindeki ekonomik gelişmeler ele alındı.

Okullardaki eksiklikler yerinde görülüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, devlet okullarındaki eksiklikleri yerinde görmek ve öğretmenlerle istişare etmek amacıyla okul ziyaretlerine devam ediyor.

Açıklamaya göre, CTP heyeti, ziyaretlerin ikinci haftasında Şehit Zeki Salih İlkokulu, Canbulat İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu ve Ticaret Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğretmenlerin sorunlarını dinleyen ve okullardaki eksiklikleri yerinde gören CTP heyeti, çözüm önerilerini sundu, eğitimdeki sorunları çözmek için hazırladıkları politikaları anlattı.



Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023, 10:23