Anavatan’dan tam güvence

Ankara’da temaslar yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre TBMM Başkanlık Divanı’nda gerçekleşen görüşmede Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Meclis Divanı Üyesi Milletvekilleri Hasan Küçük, fırtına Karanfil, Devrim Barçın ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da yer aldı.

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da görüşmede hazır bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kıbrıs’taki iki toplumun egemen eşitliği üzerinde bir Kıbrıs çözümünden yana olduklarını, ancak Rum tarafının çözümün gerçekleşmemesi için bütün imkanları kullandıklarını ve uluslararası anlamda da destek bulduklarını kaydetti.

KKTC’nin varlığı, istikbali ve istikrarının; Türkiye’nin temel kırmızı çizgilerinden birisi olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bu çerçevede Türkiye olarak bütün kurumlarımızla yanınızda olduğumuzu bir kez daha teyiden ifade etmek mecburiyetindeyim.” dedi.

Töre: KKTC’yi yaşatmak bizlerin görevidir

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Kıbrıslı Türkler olarak Türk milletinin parçası olduklarının altını çizdi. Töre, Rum tarafının Kıbrıs’ı Girit’e benzetmek istediğini vurgularken Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla uzaklaştırıldığını dile getirdi.

KKTC olarak, Rumların beklentilerine göre “Kendi ülkemizden veya Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçecek değiliz” ifadelerini kullanan Töre, geldiğimiz noktada KKTC’yi yaşatmak ve ileriye götürmek bizlerin görevidir” dedi.



Töre, Anıtkabir’i ziyaret etti

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Açıklamaya göre, heyeti ile birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye ulaşan Töre, mozoleye çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçen Başkan Töre, anıt özel defterini imzaladı.

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ı ziyaret etti.

