Görsel şölen yaşandı

Haspolat Lagünlerinin en çok su kuşuna ev sahipliği yapan, adanın en önemli kuş alanlarından biri olduğu belirtildi. Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) tarafından yapılan ortak açıklamada, iş birliklerinin güçlenerek devam edeceği belirtildi.

Ortak açıklamada, Haspolat Lagünlerinin 2022 yılında 36 türden 3 bin 800’den fazla kuşa ev sahipliği yaptığı aktarıldı.

Bu alanın ada çapında kış mevsimini geçiren su kuşları için önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, belediye tarafından alana kuşlar hakkında bilgilendirici panolar ile alanı kullanan kişilerin kuşları rahatsız etmesini engellemek amacı ile uyarı panoları yerleştirildiği belirtildi.

Bazı bölgelere araç ve insan girişini engelleyecek önlemler alındığı da kaydedildi. KUŞKOR ve Lefkoşa Türk Belediyesi arasındaki işbirliğinin kuş varlığını garanti altına almak amacıyla güçlenerek devam edeceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023, 10:25