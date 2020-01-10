2 ay bekleyecek

Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada üzerinde yapılan aramada 195 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilen Qasai Abdallah Alouzi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Lübnan uyruklu zanlı dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, 5 Ocak 2020 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlı Qasai Abdallah Alouzi’nin üzerinde arama yapıldığını, pantolonunun cebinde naylona sarılı 195 gram, hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Zanlının ülkeye turist statüsünde giriş yaptığını, dolayısıyla yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.