2 gün daha hücrede

Lefkoşa’da öğrenci taşımacılığı yapan ve aracına aldığı 16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan

Hurşit Öztemiz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının bir kız öğrenciyi kafeye götürmek vaadiyle kandırıp otobüsü bindirdiği, araç içerisinde cinsel tacizde bulunduğu belirtildi.

Zanlının 15 yaşındaki kızın saçlarını ve ellerini okşadığı, “Pamuk gibi tenin, güzel saçların var” dediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 22 Kasım 2022 tarihinde zanlının, Halasultan İlahiyat Koleji’nde okuyan öğrencileri Lefke’den getirdikten sonra saat 07.40 sıralarında otobüs durağında bir kız öğrenciye "Ben kafeye gidiyorum seni de götüreyim mi?” diyerek araca aldığını söyledi.

Polis, zanlının yolda giderken yine kız çocuğuna “istersen seni gezdireyim” dedikten sonra kullanımında bulunan minibüsü Lefkoşa’ya doğru sürdüğü sırada kızın elini tutup “pamuk gibi tenin var" dediğini, saçlarını okşayarak "ne güzel saçların var" deyip cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu belirtti. Polis, kızın aynı gün olayı annesine anlatması ile olayın ortaya çıktığını ve durumun kendilerine bildirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklandığını, sözlü beyanlarının araştırılacağını, mesele ile ilgili alınacak birçok ifade ve incelenecek kameralar olduğunu belirterek, 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “16 yaşından küçük kız çocuğunun cinsel dokunulmazlığını ihlal amacı ile alıkoyma, çocuğun cinsel istismarı, yasal vasiden kaçırma, cinsel saldırı ve cinsel taciz” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

