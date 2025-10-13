‘Böyle bir dönem yok’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ziyaretlerinde üreticiler, girişimciler, sanayiciler ve esnafla bir araya geldi. Ziyaretlerde, ülkenin ekonomik, ticari ve üretim alanlarındaki sorunlara dikkat çeken Erhürman, “Geride bıraktığımız beş yılda bir tek müzakere masası dahi kurulmadı. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü rafa kalktı” dedi.

Erhürman, Ali Kamacıoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette birçok milletvekili ve KTSO Yönetim Kurulu ile üyeleri de hazır bulundu. Erhürman, ülkenin üreticisinin, girişimcisinin, sanayicisinin, turizmcisinin ve esnafının içeride ve dışarıdaki eşitsiz ve adil olmayan uygulamalarla ezilmesine engel olacaklarını belirtti. KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Erhürman, Cumhurbaşkanlığının sadece müzakerecilikten ibaret olmadığını vurguladı. Önceki dört cumhurbaşkanının birebir aynı görüşlere sahip olmadığını, ancak bazı ortak noktalarının bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının müzakere masasındaki aktif rolünü hatırlatan Erhürman, “Geride bıraktığımız beş yılda bir tek müzakere masası dahi kurulmadı. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü rafa kalktı” dedi. Erhürman, BM’nin “ortak zemin yoktur” tespitinin başarı gibi gösterilmesine tepki gösterdi. Müzakerelerin başlaması için tek ön şartın BM’nin bugüne kadarki sözlerine sahip çıkması olduğunu belirtti. 3D formülünü (doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan temas) hatırlatarak, müzakerelerin yeniden gündeme alınması gerektiğini söyledi.

Gençlik ve üretim vizyonu

Erhürman, ülkenin kalkınması için gençlerin ve üreticilerin yanında olacaklarını vurguladı. “Ayaklarımız üzerinde duracak, hep birlikte üretecek, pastayı hep birlikte büyütecek ve adil biçimde paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkede güvenlik sorunları arttı

Erhürman, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı da (KTTO) ziyaret etti. Ziyarette milletvekilleri ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da hazır bulundu. Erhürman, KTTO’nun Kıbrıs Türk halkı için önemli bir kamu kurumu niteliğinde olduğunu vurguladı. Odanın dış ilişkilerinin ve görüşmelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederken dersine çalışması, danışmanlarıyla hazırlanması ve dosyasına hâkim olması gerektiğini söyleyen Erhürman, böylece ortak bir sonuç elde edilebileceğini kaydetti. Ülkede güvenlik sorunlarının arttığına dikkat çeken Erhürman, esnafın kurşunlanması, çete ve uyuşturucu vakalarının arttığını belirtti. Beş yılda Güvenlik Kurulu’nun toplanmadığını hatırlatarak, düzenli toplantıların önemine vurgu yaptı. Erhürman, ayrıca müsteşar ve müdürlüklerin üçlü kararnameyle atanması ve cumhurbaşkanının üçüncü imza yetkisinin liyakat açısından kritik olduğunu ifade etti.

Türkiye ile istişare

Erhürman, Türkiye ile istişare olmadan müzakere masası kurulamayacağını, farklı görüşlerin doğal olduğunu ve önemli olanın ilişkileri olumsuz etkilemeden bu farklılıkların konuşulabilmesi olduğunu söyledi. Erhürman, Rum tarafıyla yaşanan sorunlarda diplomasi ve diyalogun önemine dikkat çekti.

Bu yolu birlikte yürüyoruz

Erhürman, TAK’a yaptığı açıklamada ise halk buluşmalarında yoğun ilgi gördüklerini belirterek, “Halk davetimize karşılık verdi. Bu yolu birlikte yürüyoruz” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının toplumun tüm yetişmiş kesimleriyle 24 saat çalışacağını vurguladı. Erhürman, makamın halkın evi olduğunu ve ciddiyetinin yapılan işle ortaya çıkacağını söyledi. Makamın tarafsız davranması ve halka açık olması gerektiğini vurguladı.

Tufan Erhürman, mevcut dönemde Meclis’in iki devletli çözüm gündemine alet edilmesinin ciddiyetle bağdaşmadığını belirtti ve bunun Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından manevra olduğunu vurguladı.

Erhürman, seçim sonrasında Cumhurbaşkanlığında oluşturulacak ekiplerle mülkiyet, geçişler, vatandaşlık ve müzakerelere hazırlık gibi alanlarda çalışılacağını açıklayan Erhürman “Halkımızın kendisiyle, ülkesiyle ve kurumlarıyla gurur duymasını sağlayacağız” dedi.

Erhürman, gençlerin değişim talebine karşılık vereceklerini ve adaleti gözeterek çalışacaklarını ifade etti. Erhürman,“20 Ekim sabahı farklı bir şeyle karşı karşıya olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.