Neşeli bir gün yaşandı

Adıyaman Dernekler Federasyonu ile KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği iş birliğinde bu yıl ikincisi dü-zenlenen Çiğköfte Kültür Festivali, Girne Boğaz Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi.

Festivale, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başba-kan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın katıldı.

Etkinlikte ayrıca KKTC’den ve Türkiye’den bazı milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Festivalde ziyaretçilere yaklaşık 5 ton çiğköfte ikram edilirken, etkinlikte müzik ve halk dansları gösteri-leri ile Adıyaman kültürünü tanıtan stantlar da yer aldı.

Festivalde Tatar, vatandaşlarla sohbet ederken, Erhürman halaya katıldı.

Kıbrıs Türk halkının yanındayız

Festivalde konuşma yapan TCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adıyamanlılarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye Cumhur-başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

“Adıyaman bizim gönlümüzde farklı bir yere sahip.” diyen Yılmaz, kentin huzur, medeniyet ve manevi-yat şehri olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Adıyaman her zaman hükümetimizin en büyük desteği buldu-ğu şehirlerden biri oldu. Biz de buna layık olmaya çalıştık. Üniversitelerinden yollarına, hastanelerin-den altyapısına kadar Adıyaman’ı adeta yeniden inşa ettik.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan yatırımlara da değinen Yılmaz, “Ercan Hava-limanı’nı açtık, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve millet bahçesi inşa ediyoruz, su projesini sulama aşa-masına taşıdık, Lefkoşa yeni devlet hastanesiyle birlikte birçok alanda yatırımlarımız sürüyor.” dedi.

Türkiye ile KKTC arasındaki sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri alanında iş birliği çalışmalarının da sür-düğünü belirten Yılmaz, “Bu projeler tamamlandığında, hem Türkiye hem KKTC vatandaşları sağlık hizmetlerinden karşılıklı olarak yararlanabilecek.” diye konuştu.

“İki devletli çözüm, Kuzey Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve egemenliği nasıl milli davamızsa, kalkınması ve refahı da milli davamızdır." diyen Yılmaz, KKTC’nin gelişmesi, güçlenmesi ve halkın refahının artırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yılmaz konuşmasının sonunda, birlik, huzur ve dayanışma vurgusu yaparak, “Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte bu yolda devam edeceğiz ” ifadelerini kullandı.



