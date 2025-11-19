Rumlar turizmde başarılı

Yılın ilk 10 ayında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 4 milyonu aştığı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1’lik artış yaşandığı açıklandı.

Politis gazetesi; 2025 yılının Ocak-Ekim ayı döneminde 4 milyon 142 bin olan turist sayısının, 2024 yılının aynı döneminde 3 milyon 727 bin olarak kaydedildiğini yazdı.

Gazete; geçtiğimiz yılın Ekim ayında güneye giden turist sayısının 459 bin olduğunu, bu yıl ise yüzde 17,1 artış göstererek 537 bin 744’e ulaştığını kaydetti.

Rum tarafının turizm istatistiklerine göre; güneyi ziyaret eden turistlerin yüzde 31,4’ünü İngilizler oluşturuyor. İngiltere’nin birçok havaalanı ile Larnaka ve Baf arasında uçak seferlerinin artırılması sonucunda İngiliz turist sayısının her geçen gün daha da arttığına dikkat çekildi.

KKTC Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre ise bu yılın ilk 9 ayında Kuzey Kıbrıs’a gelen yolcu sayısı bir milyon 887 bin oldu. Bunun bir milyon 616 binini Türkiye vatandaşları, 271 binini ise yabancılar oluşturuyor.

